GPシリーズ第4戦・NHK杯フィギュアスケートのグランプリ（GP）シリーズ第4戦・NHK杯第2日は8日、大阪・東和薬品RACTABドームで行われた。女子シングルは坂本花織（シスメックス）が今季世界最高となる合計227.18点で2年連続4度目の優勝。表彰式では、金メダル授与のため現れた女性に海外ファンも騒然となった。女子の表彰式、メダルプレゼンターとして登場したレジェンドに会場の大歓声が注がれた。現れたのはトリプルアクセ