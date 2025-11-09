お笑いコンビ「爆笑問題」の太田光と田中裕二が司会を務めるＴＢＳ系「サンデージャポン」（日曜・午前９時５４分）が９日放送され、冒頭でＮＨＫ党・立花孝志党首の名誉毀損容疑での逮捕が速報された。この日の番組冒頭、田中が「ここで速報が入ってまいりました」と話すと若林有子アナウンサーが「速報でお伝えします。兵庫県警は９日、ＮＨＫから国民を守る党党首・立花孝志容疑者を名誉毀損の疑いで逮捕したと発表しました