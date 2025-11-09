今回ご紹介するのはダイソーで見つけたおそうじキューブ。頑固な焦げ付き汚れなどを落とすのに便利なアイテムなのですがなんと脚付きでミニチュアの椅子のようなデザインをしているんです！可愛いだけじゃなくて機能性◎。汚れ落ちがいいのはもちろん、脚があるおかげで水切りしやすくなっているんです。これは必見ですよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：おそうじキューブ コビリツキ用価格：￥110（税込）販売ショップ