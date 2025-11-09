(C)MBS MBSニュース

北極の氷が過去最小に 5年前は北極の氷が溶けたことで日本が大雪に

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 今年、北極域の海氷域面積の年最大値は統計開始以来最小になったとの発表
  • 北極の氷が溶ける主な原因は、やはり地球温暖化です」と気象予報士
  • 記録的な大雪となった2020年も、北極域の海氷が少なくなっていたという
