自動車の世界耐久選手権（WEC）シリーズ最終第8戦は8日、バーレーンのサキールで8時間の決勝が行われ、最高峰のハイパーカー・クラスで小林可夢偉らのトヨタ7号車が今季初制覇を果たした。平川亮らのトヨタ8号車は2位に入った。製造者部門はフェラーリが総合優勝した。（共同）