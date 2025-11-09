アメリカの政府機関の閉鎖を受けた国内航空便の減便は2日目を迎え、8日、約1500便が欠航となりました。アメリカでは先月1日から続く政府機関の一部閉鎖の影響で、航空管制官や保安検査員らが無給での勤務を強いられ、欠勤が相次いでいます。アメリカの主要空港では7日から航空便の減便が始まり、ロイター通信によりますと、2日目の8日もアトランタ、ニューヨーク、シカゴ、サンフランシスコを含む少なくとも12の主要都市の空港で航