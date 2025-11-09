AirJapanは、東京/成田〜シンガポール線を2026年1月4日から期間増便する。運航日は1月4日〜6日・9日〜11日、2月5日〜8日・12日〜15日・19日〜22日・26日、3月1日・5日〜8日・12日〜15日・19日〜22日・26日・27日。シンガポール発が翌日。機材はエコノミークラス324席を配置した、ボーイング787-8型機を使用する。同路線は2号機の導入に合わせ、東京/成田〜バンコク/スワンナプーム・ソウル/仁川線に次ぐ3路線目として2024年4月26日