天童市によりますと、けさ６時ごろ、山形県天童市山王の県総合運動公園の北駐車場の近くで子グマのようなものを目撃したと、男性から警察に通報がありました。２頭とみられています。 きょう県総合運動公園では、サッカーＪ２モンテディオ山形と、バレーボールＳＶリーグのアランマーレ山形がそれぞれホームゲームを開催しますが、関係者によりますと今のところ予定通り試合を実施する