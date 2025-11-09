米スポーツ専門メディア「ＢｌｅａｃｈｅｒＲｅｐｏｒｔ」のＹｏｕＹｕｂｅチャンネルが６日（日本時間７日）に更新。ドジャースの選手が出演したポッドキャスト番組「オン・ベース・ウィズ・ムーキー・ベッツ」の様子が公開された。進行役のベッツ、カーショー、キケ、スミス、スネル、コールの６人でのトークでは、プレーオフを振り返りカーショーが「先発は本当に良かった」と、ワールドシリーズ制覇の要因に言及。ベッツ