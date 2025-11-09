鳥取市の住宅から火が出て激しく炎上した火事で、70代の夫婦が病院に搬送されました。【映像】激しい炎上を消火する様子午前4時前、鳥取市今町で「家から煙が出ている」と119番通報がありました。炎が激しく立ちのぼりましたが、消防車など約10台が出動して消火活動が行われ、約2時間半後にほぼ消し止められました。警察によりますと、この家には90代の母親と70代の夫婦の3人が住んでいましたが、70代の夫婦が煙を吸い込む