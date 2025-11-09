広島の秋季キャンプは９日から第３クールに突入する。キャンプ初日から際立つのは、投手陣のブルペン投球。１００球以上は当たり前で、若鯉たちは２００球以上の投げ込みを実施している。１軍定着を目指す上で、フォーム固めは重要な反復練習。首脳陣と選手の言葉から、投げ込み量の増加によるメリットをひもとく。天福球場のブルペンには毎日、重低音が響く。連日の投げ込みは強制ではなく、各自の自発的な取り組み。新井監督