『デッドプール』ライアン・レイノルズが、クリント・イーストウッドとジェフ・ブリッジス主演による1974年のアクション映画『サンダーボルト』のリメイク企画に乗り出したことがわかった。米が報じた。 『サンダーボルト」は、後に『ディア・ハンター』（1978）『イヤー・オブ・ザ・ドラゴン』（1985）などを監督するマイケル・チミノの長編デビュータイトル。イーストウッドが