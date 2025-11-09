結婚した夫が連れてきた猫と暮らしだしてもうすぐ二年になる。猫という生き物にもだいぶ慣れたと思う。柔らかくて体臭もほとんどない、よく食べよく眠る、人間の生活に溶け込むことに優れた愛玩動物だと感心する。いつも私の膝（ひざ）にいるし、一日に何十回も尻を突きだして撫（な）でるよう要求してくるので、周りの猫飼いたちに聞いていたより人間好きな気はするが、個体によって性格の差があるのだろう。個性があるというこ