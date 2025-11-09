歌手チェ・ソンビンさんがこの世を去って3年が経った。【写真】誕生日前日、母とともにこの世を去った韓国芸能人チェ・ソンビンさんは2022年11月9日に突然この世を去った。48歳だった。正確な死因は伝えられてない。「11月9日」は故人の誕生日だっただけに、彼の訃報を受けて多くの人々が悲しみに暮れた。1974年11月9日生まれのチェ・ソンビンさんは、当時17歳だった1991年にドラマ『私たちの天国』の挿入曲を作曲したことから活動