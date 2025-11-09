丸亀警察署 大麻草を所持していたとして、香川県仲多度郡に住む男子中学生(15)が、麻薬取締法違反の疑いで、8日夜逮捕されました。 警察によりますと、男子中学生は8日午後10時45分ごろ、母親に連れられて丸亀警察署を訪れました。その際に持ってきたビニール袋に中に、乾燥した植物が微量入っていて、簡易検査したところ大麻であることが分かったということです。 警察の調べに対し、「母にばれたと思い、吸って