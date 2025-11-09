ティータイムにぴったりな新作スイーツが登場しました。ドウシシャと世界No.1ティーブランド*「リプトン」がコラボした「Liptonミニクロワッサンカットラスク」は、レモンティー、ミルクティー、アップルティーの3種類。紅茶の豊かな香りをそのまま閉じ込めたラスクは、軽やかな食感と優しい甘さで、ひと口ごとに心までほっと癒されます♡ 紅茶の香り広がる♡リプトン×ドウシシャ