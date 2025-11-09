お笑いコンビ、3（さん）ガガヘッズが8日、都内で「勝手にウズベキスタンツアー凱旋トークライブ『THE BODY TIGHTS MEN SHOW』」開催した。トニー淳（51）と正源敬三（55）は、9月8日から31日まで、37カ国目となる中央アジアのウズベキスタンを訪問。5都市で23公演を行った。その模様の映像を流しながら、トーク、ボディータイツショーを繰り広げた。ウズベキスタンでは、ガイドを務めた実業家でインフルエンサーでもあるジャ