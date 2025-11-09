高齢者の就労が増える一方、退職後の年金生活に不安を抱く人は少なくありません。物価高も家計を圧迫します。そんななか、公的年金受給者にプラスαの給付金となる「年金生活者支援給付金」。自分は対象外だと思っていても、実は受け取れるかもしれません。この給付金、私は対象外では？「夫が亡くなってからは、仕事仲間との会話が何よりの支えでした。でも、さすがに70歳を目前にして、立ち仕事がだんだん厳しくなってきましてね