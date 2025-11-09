酒気を帯びた状態で車を運転し、交通事故を起こしたとして、会社員の男が逮捕されました。 【地図を見る】事故が起きた場所は 過失運転傷害と酒気帯び運転の容疑で逮捕されたのは、倉敷市児島柳田町の会社員の男（42）です。 警察によりますと、男はきょう（9日）午前1時半過ぎ、倉敷市中畝9丁目の県道倉敷西環状線で、酒気を帯びた状態で軽乗用車を運転（【画像①】に事故現場の地図）。 その際に、信号待ちで停止してい