＜TOTOジャパンクラシック最終日◇9日◇瀬田ゴルフコース 北コース（滋賀県）◇6616ヤード・パー72＞日米共催大会の最終ラウンドがスタート。最終組で3年ぶり米7勝目を狙う畑岡奈紗、日本ツアールーキーの荒木優奈、2週連続優勝がかかる山下美夢有が午前9時37分に1番からティオフ。畑岡がバーディ、荒木と山下はパーで滑り出した。【写真】きょうの河本結さんはミニスカスタイルトータル16アンダー・単独首位に畑岡が立った。1打