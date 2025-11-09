＜ACNチャンピオンシップ最終日◇9日◇三木ゴルフ倶楽部（兵庫県）◇7004ヤード・パー71＞国内男子ツアーの最終ラウンドは、悪天候の影響でスタート時刻が遅延していたが、中止が決定。競技は54ホールの短縮となり、24歳の杉浦悠太がトータル13アンダーで今季初優勝、ツアー通算3勝目を挙げた。【写真】竹ぼうきを振り回す石川遼トータル10アンダー・2位タイにホストプロの片岡尚之、賞金ランキング1位の生源寺龍憲、今平周吾、