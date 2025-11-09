＜ACNチャンピオンシップ３日目◇８日◇三木ゴルフ倶楽部（兵庫県）◇7004ヤード・パー71＞23位から出た石川遼はこの日のベストスコアタイとなる「65」をマーク。トータル9アンダー・7位タイと優勝戦線に急浮上した。今秋から右手を添えるように握るクローグリップにパッティングのスタイルを変更。この日は10メートル超のロングパットを立て続けに沈めるなど、パッティングが好調だった。【写真】竹ぼうきを振り回す石川遼「3打