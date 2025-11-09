＜ワールドワイド・テクノロジー選手権3日目◇8日◇エル・カルドナルatディアマンテ（メキシコ）◇7452ヤード・パー72＞米国男子ツアーは第3ラウンドが終了した。〔写真〕外ブラの偽物クラブが蔓延中ピン『G440 MAX ドライバー』の違いはどこ？日本勢は4人が出場し、金谷拓実、今大会が米ツアー復帰戦の星野陸也、久常涼が決勝ラウンドに進出。34位で迎えた金谷は「69」をマークし、トータル11アンダー・36位タイで最終日に進