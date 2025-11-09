新潟県内、各地で紅葉が見頃を迎えています。今回は、日本有数の大河と紅葉のコラボレーションを楽しめる阿賀町のスポットをご紹介します。 新潟・福島・群馬の三県にまたがる日本有数の大河・阿賀野川。そんな大河と紅葉の共演を船に揺られながら楽しめるのが、道の駅・阿賀の里を拠点に周遊する阿賀野川ライン遊覧船です。【高濱優生乃アナウンサー】「穏やかに流れる阿賀野川に浮かぶ遊覧船が到着しました。40分の