お笑いトリオ・ロバートの馬場裕之が、9日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。「漬けて、焼くだけ♪【タンドリーチキン】家庭にある調味料で出来ちゃう"爆速ずぼらレシピ"」と題した動画をアップした。【動画】家庭にある調味料で！“爆速タンドリーチキン”レシピ概要欄では「今回は、ご家庭に”ほぼ”ある調味料でできちゃう「タンドリーチキン」です。漬け込んで焼くだけと面倒な工程も一切ないレシピなので、是非試して