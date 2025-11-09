カーリングのワールドツアー世界最高峰・グランドスラム（ＧＳ）の１つである「ＫＩＯＴＩＧＳＯＣＴａｈｏｅ」（８日＝日本時間９日、米ネバダ州）で、女子日本勢は接戦の末に４強入りを逃した。今大会の女子日本勢は五輪２大会連続のメダルのロコ・ソラーレ（ＬＳ）、２５年日本選手権覇者のフォルティウス、２度の世界選手権出場を誇る中部電力、２５年日本選手権２位の北海道銀行が出場。北海道銀行は予選、中部電力は