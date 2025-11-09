みやこSの買ってはいけない馬券 【前走11頭立て以下】 前走が11頭立て以下の頭数だった馬は［0・0・2・13］と１頭も連対馬が出ていない。 大柄なダート馬が肉弾戦を繰り広げるレースだけに、前走が手頃な頭数で楽な競馬をしている馬はここでは買いづらい。 みやこS過去10年のデータ 【出典】『中央競馬 重賞競走データBOOK 2025年度版』