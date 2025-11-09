テレビ朝日系「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」（日曜・前９時３０分）が９日、放送された。８日に２０歳未満飲酒で降板を発表したゴジュウユニコーン・一河角乃役の今森茉耶の出演シーンはなかった。制作する東映が６日に事務所から報告を受け、７日に降板を決定。テレビ朝日は８日に番組公式サイトで「制作している東映から出演者の今森茉耶さんに２０歳未満での飲酒行為があった為、今後の作品への出演に関しては降板いた