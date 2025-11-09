◇女子ゴルフツアーTOTOジャパンクラシック最終日（2025年11月9日滋賀県瀬田GC北C＝6616ヤード、パー72）早朝から小雨が降る中、午前9時37分に最終組が予定通りティーオフした。首位で出た畑岡奈紗（26＝アビームコンサルティング）はフェアウエーからの3打目をピン左手前1・5メートルに乗せ、これを一発で沈めバーディーで単独首位に立った。首位タイで出たルーキーの荒木優奈（20＝Sky）は4メートルのバーディーチ