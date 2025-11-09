第3日、18番でイーグルパットを決める杉浦悠太。通算13アンダーで首位＝三木GC男子ゴルフのACN選手権は9日、兵庫県の三木GC（パー71）で予定されていた最終ラウンドが悪天候のため中止された。競技は第3日までの54ホールに短縮され、通算13アンダーの200で首位に立つ杉浦悠太の今季初優勝が決まった。アマチュア時代の1勝を含めてツアー通算3勝目。賞金は規定により75％の1500万円が加算される。3打差の2位に賞金ランキング首