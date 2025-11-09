男子ゴルフのＡＣＮチャンピオンシップは９日、兵庫県三木市の三木ＧＣ（７００４ヤード、パー７１）で行われる予定だった最終日が雨によるコースコンディション不良で中止となり、第３日終了時点で首位だった杉浦悠太（２４）が通算１３アンダーで優勝した。今季初勝利で、ツアー通算３勝目。競技が５４ホールに短縮されたため、優勝賞金は規定により７５％に減額されて１５００万円。３打差の２位は賞金ランキングトップの生