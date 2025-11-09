11月8日、「りそなグループ B.LEAGUE 2024-25 SEASON」B1リーグ戦第9節の12試合が全国各地で開催された。注目された西地区の首位直接対決では、名古屋ダイヤモンドドルフィンズが長崎ヴェルカを96-91で下し、クラブ新記録となる12連勝を達成した。長崎の連勝は12でストップし、名古屋Dが単独首位に立った。 アウェーで秋田ノーザンハピネッツを対戦した群馬クレインサンダーズの辻直人は、第