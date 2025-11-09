韓国の忠清南道舒川郡（チュンチョンナムド・ソチョングン）で面識のない女性を殺害した容疑を受けているイ・ジヒョンが、1審に続き2審でも無期懲役を言い渡された。ただ、2審では位置追跡電子装置（電子足輪）の取り付けが「必要ない」と判断された。【写真】「生気のない顔…」イ・ジヒョンの素性公開大田（テジョン）高裁・刑事1部（パク・ジンファン部長判事）は11月7日、殺人および殺人予備の容疑で起訴されたイ・ジヒョンに