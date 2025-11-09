【プロレス蔵出し写真館】今から４３年前の１９８１年（昭和５６年）１１月２２日、新日本プロレス一行が鹿児島・徳之島に上陸した。試合の前、アントニオ猪木は徳之島に住む?有名人?を訪ねた。御年１１６歳の泉重千代さんだ。重千代さんは、慶応元年（１８６５年）６月２９日生まれ。なんと江戸時代に生まれていた。人類の世界最長寿としてギネスブックに認定されていた。あるインタビュー取材で好きな女性のタイプを聞かれ