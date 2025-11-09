【病院通いになる前に健康寿命を伸ばす！プレメディカルケア】スポーツトレーナー・永井正彦氏が実際の相談事例をもとに解説する健康アドバイス企画。さて、今回のお悩みは――。【お悩み】ウオーキングシューズを新調する時、サイズ選びの基準を教えてください。（８０代女性）【アドバイス】ちょっと大きめサイズで、横幅も忘れずにチェック！【解説】毎朝１時間程度の散歩をルーティンにしている女性からの相談でした。老舗