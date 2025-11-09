飲み過ぎた翌日は、とにかく何もしたくない。カラダはダル重く、頭はぼんやり。いくら水を飲んでも、喉の渇きがおさまらない。布団にくるまって一日をやり過ごしても、アルコールが抜ける気配はゼロ。酒飲みなら、誰もが経験したことがある飲み過ぎによる不快な状態。だが「二日酔いは耐えるしかないのか？」と諦めることなかれ。しんどい時にこそ試して欲しいのが「アクティブレスト」である。アクティブレストとは、積極的休