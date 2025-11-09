【昭和〜平成スター列伝】全日本プロレス、暮れの祭典「世界最強タッグ決定リーグ戦」（２２日、後楽園ホールで開幕）が近づいてきた。今年は１２チームが参加し、１２月１０日後楽園の優勝決定戦を目指して覇を競い合う。１９７８年から始まったリーグ戦は今年で４７年目を迎え日本最長の歴史を誇っている。前身の世界オープンタッグ選手権でザ・ファンクスとアブドーラ・ザ・ブッチャー、ザ・シーク組が７７年１２月１５日蔵前