疫学調査によると、ギラン・バレー症候群の発症率は男性が女性の約1.5倍とされています。この性差の背景には、カンピロバクター感染症の罹患率や生活習慣の違いなど、複数の要因が関与している可能性が指摘されています。ここでは、発症率の性差と考えられる理由について詳しく説明します。 監修医師：田頭 秀悟（たがしゅうオンラインクリニック） 鳥取大学医学部卒業。「たがしゅうオンラインクリニック」院長