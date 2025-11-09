西武バス、西武観光バス、新潟交通、越後交通は、4社で共同運行している高速乗合バス「東京＝長岡・新潟線」が、2025年12月10日に運行開始から40周年を迎えることを記念した特別企画を実施する。●40周年記念で12月10日はさらに40％オフに！運行開始40周年記念の特別企画では、12月の第1週・第2週の火〜木曜日の昼行便において、運賃が3900円均一となる。さらに、運行開始日である12月10日限定で、運賃が3900円から席数限定