老後に「孤独になる人」と「人間関係に恵まれる人」――。その決定的な違いは、SNSのフォロワー数ではありません。むしろスマホやSNSが「社会的孤立」を深めるという研究結果も。あなたの将来の幸福度が「一発でわかる質問」について、海外の研究成果を紹介しながら解説します。（文／心理学者・立正大学客員教授内藤誼人）定年後の人間関係を定年後に考えても遅いソーシャルネットワークサービス（以下、SNS）が世に出てくる