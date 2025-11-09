ニンバスの後遺症は、急性期を過ぎた後も生活の質に大きな影響を与える可能性があります。持続的な疲労感、呼吸器症状、神経系の症状、循環器症状など多様な後遺症が報告されており、複数の臓器系にわたって現れることが特徴です。発症機序については、ウイルスによる直接的な組織障害や免疫反応による炎症などが関与していると考えられています。この章では、主要な後遺症の種類と特徴について解説します。 監修医師：五藤 良