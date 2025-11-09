卓球の「WTTチャンピオンズ・フランクフルト」は8日、男女シングルスの準々決勝が行われた。4選手が勝ち残った日本勢は、それぞれが奮闘を見せた。 ■松島は地元のレジェンドに圧勝 今大会は中国勢が不在となっており、日本勢には上位進出が期待されていた。そんな中、女子シングルスでは、第1シードで世界ランキング7位の張本美和（木下グループ）が、同26位のハナ・ゴーダ（エジプト）と対戦し、4－1