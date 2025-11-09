自民党は、１５日の結党７０年に合わせて策定を予定していた「国家ビジョン」の取りまとめを延期する方針を固めた。７月の参院選後、総裁交代を巡る党内の政局が長期化し、作業が停滞したためだ。近く議論を再開する方針で、来春の党大会での公表を目指す。党の節目での国家ビジョン策定は、今年３月の党大会で当時の森山裕幹事長が発表していた。党が構想する中長期の国家像を示すことを狙ったもので、４月に森山氏を本部長と