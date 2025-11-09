兵庫県警は政治団体「NHKから国民を守る党」の党首・立花孝志容疑者を9日未明、名誉毀損の疑いで逮捕しました。立花容疑者は昨年12月、自身が立候補していた泉大津市長選挙の街頭演説で、兵庫県の斎藤元彦知事の疑惑を調査する百条委員会の委員を務めていた竹内英明元県議の名誉を毀損した疑いです。警察は経緯など詳しい状況を調べています。