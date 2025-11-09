東京のマッサージ店でタイ人の12歳の少女が違法に働かされていた事件をめぐり、少女の母親が、「友人を通じて娘を店に紹介した」と親族に話していたことが分かりました。【写真を見る】タイ人少女（12）都内マッサージ店で“違法労働”事件母親「友人を通じて娘を店に紹介」「働いてお金を貯めれば帰国の航空券を買ってあげる」この事件は、東京・文京区のマッサージ店経営、細野正之容疑者が12歳のタイ国籍の少女を違法に働かせ