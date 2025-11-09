アイドルグループ・嵐の相葉雅紀（42歳）が、11月8日に放送された情報番組「王様のブランチ」（TBS系）に出演。「毎週のように心霊スポットに行かされてた」時期に体験した“怖い話”を語った。相葉は、UFO・宇宙人・都市伝説など世の中に数多ある“不思議”の中でも、専門家たちが口を揃えてフシギだという話を紹介するミステリーバラエティ「口を揃えたフシギな話」（11月10日放送）の宣伝を兼ねて、「王様のブランチ」のインタ