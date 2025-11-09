ブラックバーンFW大橋がPK奪取イングランド2部ブラックバーン・ローバーズは現地時間11月8日、リーグ戦15節でダービー・カウンティと対戦し、1-2で敗れた。ブラックバーンのFW大橋祐紀とMF森下龍矢はともに先発出場。大橋は自ら獲得したPKを決めるなど奮闘が現地メディアで評価されている。チームがダービーを崩そうと試みるなか、大橋は攻撃陣の一角としてプレー。0-2とリードを許した後半21分、敵陣でパスを受けた大橋は華麗