松本幸四郎（５２）が歌舞伎座「吉例顔見世大歌舞伎」（２６日千秋楽）夜の部「歌舞伎絶対続魂（ショウ・マスト・ゴー・オン）幕を閉めるな」で笑いを巻き起こしている。三谷幸喜氏（６４）が作・演出を手掛ける三谷かぶき第２弾を「ど真ん中の歌舞伎です」と説明。「菅原伝授手習鑑」の菅丞相など古典の大役にも挑んだ今年を「目指すべき場所は、はるか遠くにあると実感した」と振り返った。（有野博幸）歌舞伎座が笑いに