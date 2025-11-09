◇男子ゴルフツアーACN選手権最終日（2025年11月9日兵庫県・三木GC＝パー71）最終ラウンドが悪天候のため中止となり、第3ラウンドを終えて通算13アンダーで首位に立っていた杉浦悠太（24＝フリー）の今季初優勝、ツアー通算3勝目が決まった。競技は54ホールに短縮され、規定により賞金は75％の1500万円が加算される。3打差の2位に賞金ランキング首位の生源寺龍憲（27＝フリー）と、片岡尚之（27＝ACN）、今平周吾（33