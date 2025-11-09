タレント梅沢富美男（74）が8日までに自身のブログを更新。初めてオーディションを受けたことを明かした。梅沢は「映画『ズートピア2』日本語版吹き替え声優オーディションに受かりました!この年で人生初のオーディション!」と報告し、「ズートピア」のキャラクターのぬいぐるみを手にしたショットを添えた。続けて「パウバートの父でもあり、ズートピア創設者一族の長。街で絶大な権力を握るオオヤマネコの実業家。ミルトン・リン